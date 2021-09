Calabria: de Magistris, Scopelliti smantellava la sanità regionale e Occhiuto applaudiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovrebbe essere Roberto Occhiuto in primis a rispondere del fatto che in Calabria mancano medici, infermieri, che 18 ospedali sono ancora chiusi e che, negli ultimi giorni, complice il covid, per sostituire medici ammalati a loro volta, in zone come Corigliano Calabro, si sia costretti a togliere personale ad altri ospedali. Come sta succedendo a Trebisacce, per garantire il funzionamento del pronto soccorso della vasta area urbana di Corigliano Rossano". Lo ha dichiarato il candidato a governatore della Regione Calabria e sindaco uscente di Napoli Luigi de Magistris: "Occhiuto, infatti, eletto deputato nel 2008 con l'Udc, nella maggioranza di governo di centrodestra, da Roma avrebbe potuto e dovuto trovare ogni tipo di soluzione per evitare il piano di rientro dal debito sanitario, deciso dall'ex presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti. Invece, l'onorevole Occhiuto quando Scopelliti presentava lo smantellamento della sanità pubblica calabrese, nel gremito "Teatro Morelli" di Cosenza, era lì seduto in prima fila a battere soddisfatto le mani". (segue) (Ren)