Calabria: de Magistris, Scopelliti smantellava la sanità regionale e Occhiuto applaudiva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Magistris ha proseguito: "Negli ultimi giorni il commissario Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina, ne ha disposto la riapertura, prendendo "in prestito" due medici al reparto di chirurgia dello stesso ospedale e un altro camice bianco dal nosocomio civile "G. Chichidimo" di Trebisacce. Risultato: a Trebisacce chirurgia è stata chiusa e il Pronto Soccorso aperto solo nelle ore diurne". Quindi ha concluso: "Cioè, per dirla in calabrese, una sanità pubblica "arripezzata", come il caso di Giffone, 1700 anime nella Piana di Gioia Tauro, dove, nonostante gli appelli accorati del sindaco al commissario ad acta e al Quirinale, da fine agosto manca il medico di base perché il dottore che c'era è andato in pensione. Questa è la dimostrazione che la medicina territoriale pubblica - che sta alla base del diritto alla salute dei cittadini - in Calabria non esiste più. Centrodestra e centrosinistra, impegnati a coalizzarsi contro di noi, sono gli artefici dell'assassinio sociale, politico ed economico di questa terra". (Ren)