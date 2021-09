Napoli: Schiano (Fd'I), Rastrelli responsabile Fd'I è la scelta giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni ha nominato Sergio Rastrelli responsabile di Fratelli d'Italia per la città di Napoli. L'avvocato napoletano, 55 anni, è il figlio di Antonio, ex governatore della Regione Campania dal 1995 al 1999. "La nomina di Sergio Rastrelli è la giusta occasione per rilanciare la campagna elettorale del partito nella città di Napoli. Ringrazio il presidente Giorgia Meloni per la tempestiva scelta in un momento delicato e ho già offerto la mia totale disponibilità e collaborazione a Rastrelli per rafforzare e far crescere ancora di più il progetto politico di Fratelli d'Italia", dice il capogruppo di Fd'I alla Regione Campania Michele Schiano di Visconti. (Ren)