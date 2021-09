Napoli: Coccia, rilanciato turismo ma bisogna governarlo, no gentrificazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il riconoscimento del Centro Storico di Napoli come patrimonio mondiale dell'Unesco racconta una delle tante peculiarità di Napoli: non si è trattato solo di valorizzare il suo patrimonio culturale, ma è stato riconosciuto il rapporto, vivo e quotidiano, tra monumenti e persone. Nel 2013 - ha ricordato Coccia - ho scritto la delibera sull'Osservatorio permanente per il Centro Storico di Napoli - Sito Unescoper fornire uno strumento finalizzato a controllare come venivano spesi i soldi e a collegare meglio gli enti coinvolti. Dei 27 interventi del Grande Progetto Unesco, più della metà è stato completato. A gennaio inizieranno i lavori per l'Asse viario lotto 1. La riqualificazione del Centro Storico di Napoli va avanti". (Ren)