Napoli: Ronghi (Fd'I): Rastrelli, valori della destra sociale

- "Scelta migliore di Sergio Rastrelli, Giorgia Meloni non avrebbe potuto fare. Ora anche a Napoli, in Fratelli d'Italia, sono in campo i valori tracciati nel solco della destra sociale e di governo". E' quanto afferma il dirigente di Fd'I, Salvatore Ronghi. "Sergio Rastrelli saprà guardare al futuro - spiega Ronghi - forte delle sue radici continuando nel solco tracciato da quella destra che non faceva consociativismo, quando era opposizione, ed era capace di costruire, quando era chiamata al governo e rappresentata da uomini dello spessore di Antonio Parlato e di Antonio Rastrelli. Garantisco al neo coordinatore di Napoli e all'amico Sergio il mio pieno ed incondizionato sostegno" . (Ren)