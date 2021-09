Covid: De Luca, Lega e Fratelli d'Italia irresponsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per una volta il governo sta prendendo decisioni tempestive con l'estensione del green pass a chiunque entri nelle scuole e negli ospedali". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "La campagna di vaccinazione - prosegue - ha subito però forti ritardi sia per una comunicazione sgangherata da parte del governo nazionale, sia per una campagna informativa totalmente irresponsabile messa in atto da alcune forze politiche: Lega e Fratelli d'Italia. Una comunicazione che è stata esempio di stupidità". In riferimento alle recenti dichiarazioni relative al green pass da parte della leader di Fd'I, Giorgia Meloni, De Luca ha commentato: "E' l'esempio della banalità pura". (Ren)