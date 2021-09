Napoli: Fd'I, sicurezza e lavoro per la nostra città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro progetto politico per Napoli fonda sull'identità e sui valori della destra sociale e punta sulla sicurezza e sul controllo del territorio, sul lavoro e sullo sviluppo economico, sulla qualità e sulla eticità della classe dirigente dotata di competenza ed esperienza amministrativa". E' quanto affermato dal dirigente di Fratelli d'Italia Luigi Rispoli, candidato alle elezioni comunale di Napoli, che, stamani, ha tenuto una conferenza stampa davanti a Palazzo San Giacomo, insieme con le candidate al Consiglio Comunale di Napoli con Fd'I, Imma Guariniello, Paola Francesca Natale, Rosanna Ruscito. Sono intervenuti alla conferenza stampa i già consiglieri regionali Salvatore Ronghi e Luciano Schifone, le dirigenti nazionali di Fd'I Gabriella Peluso e Carmela Rescigno, il dirigente cittadino di Fd'I con delega al turismo Luca Ferrari, il responsabile provinciale di Gioventù Nazionale Vincenzo Riemma. "La mia è una candidatura identitaria e comunitaria - ha rimarcato Rispoli - la realizzazione del progetto per Bagnoli e per i Campi Flegrei, la riqualificazione di Napoli est e la riorganizzazione del Porto di Napoli sono tra i principali punti del nostro programma per Napoli". "Lo sviluppo turistico e culturale - sottolineato Guariniello - è lo strumento per dare una svolta totale alla città, puntando sull'istruzione, sulla cultura, per creare le infrastrutture immateriali, prima ancora che materiali, per la crescita occupazionale ed economica di Napoli". (segue) (Ren)