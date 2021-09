Piemonte: tra Langhe e Monferrato la Conferenza mondiale del turismo enologico, oggi passaggio di consegne in Portogallo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 45.000 ettari di vigneto e 49 vini tra doco e docg: questi i numeri del Piemonte. Un settore che coinvolge 18.000 aziende agricole, 280 imprese e 54 cantine cooperative. Oltre 2,2 milioni di ettolitri di vini all’anno, di cui il 60% esportato, per un valore dell’export di circa 1 miliardo di euro. Ogni anno le colline del vino e del gusto del Piemonte sono visitate da 550.000 turisti che arrivano da ogni parte del mondo, per un totale di 1,6 milioni di pernottamenti. Un settore in costante crescita quello del turismo enologico, che rafforza anche la nostra eccellenza gastronomica. Da quella più semplice della tradizione a quella più ricercata. Il Piemonte vanta 46 chef stellati e circa 24.000 ristoratori attivi, con un gradimento complessivo, da parte dei turisti, di quasi 91 punti su 100 rilevati dalle recensioni online. (Rpi)