Piemonte: Regione, martedì Consiglio aperto su crisi ex Embraco

- Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte ha convocato per martedì 14 settembre (dalle 9 alle 13.30) una assemblea aperta su “Aggiornamento sul tavolo di crisi relativo alla situazione ex Embraco e sulle conseguenti ricadute occupazionali”. I lavori proseguono martedì pomeriggio (15-20), mercoledì 15 (9.30-20) e giovedì 16 (9.30-20) in seduta ordinaria. Al primo punto dell’ordine del giorno la continuazione dell’esame del Ddl 143 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2021”. Mercoledì 15 sono previste alcune nomine e lo svolgimento del sindacato ispettivo (9) e del question time (14). Lunedì 13, alle 9.30, si riunisce la quarta Commissione per l’esame delle Pdl 148 e 149 (Disturbi alimentari) e per un approfondimento sulla situazione dei posti letto nelle terapie intensive. (Rpi)