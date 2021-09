Napoli: Maresca, bene nomina Rastrelli, insieme per futuro di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nomina di Sergio Rastrelli, persona stimata e perbene, come responsabile di Fratelli d'Italia a Napoli, è un'ottima notizia. La storia familiare di Sergio nel panorama del centrodestra italiano è già di per sé una garanzia per affrontare le prossime settimane di campagna elettorale con spirito di collaborazione. Il suo arrivo alla guida del partito non solo rappresenta un importante segnale di fiducia, ma ci spinge a proseguire nel nostro percorso ancora più determinati. Incontrerò presto Sergio per discutere dei problemi di Napoli e per trovare insieme soluzioni per il futuro della città". Lo dichiara Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. (Ren)