Napoli: Coccia, rilanciato turismo ma bisogna governarlo, no gentrificazione

- "In termini di rilancio del turismo, Napoli sta vivendo una stagione di rinascita dopo periodi controversi. Adesso dobbiamo guardare al futuro, governando il fenomeno per prevenire rischi come un turismo di bassa qualità e la gentrificazione". Lo ha dichiarato Elena Coccia, candidata al Consiglio comunale di Napoli e capolista di "Alessandra Clemente sindaco", consigliere della Città metropolitana di Napoli con delega all'Attuazione dello Statuto e allo Sviluppo attraverso la Cultura, intervenuta ieri all'iniziativa "Turismo sì, gentrificazione no". "Il turismo - ha spiegato Coccia - va governato: gentrificazione e turistificazione della città possono generare problemi come l'aumento degli sfratti, il caro dei fitti, la progressiva espulsione delle classi popolari e delle botteghe storiche dal centro cittadino, la proliferazione incontrollata di attività economiche a basso valore aggiunto. L'obiettivo di una buona amministrazione deve essere quello di promuovere un modello di turismo responsabile, sostenibile e di qualità, che valorizzi le professioni e le competenze nell'intero comparto rivalutando le botteghe tradizionali, sostenendo mercati e artigianato locale, garantendo decoro e pulizia". (segue) (Ren)