Imprese: Castelli, dl Crisi segnale a imprenditori, pronte altre misure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Carlo De Luca (componente giunta nazionale Ungdcec) "il mondo è cambiato e cambierà ulteriormente. Oggi si fa fatica a usufruire dei servizi essenziali, scuole e università sono state travolte dalla pandemia per non parlare delle imprese. I commercialisti - rimarca -, chiedono che nelle prossime settimane non vi sia un ulteriore balzello per i professionisti e venga riconosciuta la formazione pregressa, è un passaggio essenziale in questo momento storico". Il sindaco di Benevento ed ex ministro, Clemente Mastella, dal canto suo ha sottolineato che "la crisi oggi riguarda da vicino gli enti locali: è difficile garantire servizi, mancano fondi ma soprattutto manca personale qualificato, difficile pensare di intercettare le risorse europee in queste condizioni. Inoltre, non possiamo pensare di essere già usciti dalla pandemia: ci aspettano ancora mesi difficili". Marilisa Rinaldi, presidente del Tribunale di Benevento, ha osservato che "con l'attuazione del Decreto Legge 118/2021 servirà un cambiamento di mentalità anche per i giudici, che dovranno essere sempre più specializzati. Un giudice specializzato potrebbe accompagnare al meglio l'imprenditore nel superamento della crisi, velocizzando i tempi e dando risposte efficaci". Per Michele Monteleone, giudice delegato Sezione Fallimentare presso il Tribunale di Benevento: "La crisi attanaglia il Paese da troppi anni, condizionando il lavoro dei professionisti e costringendo il legislatore a continui interventi. Ma il termine crisi viaggia spesso anche con 'opportunità': confronto, crescita e voglia di dare voce a tutte le componenti possono permetterci di arrivare soluzioni condivise che consentano di costruire un nuovo tessuto economico". (segue) (Ren)