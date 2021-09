Salerno: Provenza (M5s), può essere capitale Mediterraneo, nostro sostegno per nuovo progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al termine di un fine settimana denso di incontri, impreziositi dalla presenza prima del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e successivamente del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sono ancora più convinto che per Salerno esiste una grande opportunità di rilancio vero, ben lontano da una narrativa stanca ed abusata. Salerno può consacrarsi come una capitale del Mediterraneo che guarda alla sua dimensione internazionale, avendo un potenziale enorme a tutt'oggi inespresso. Ciò sarà possibile perché nello scenario nazionale il Movimento 5 stelle ha costruito sapientemente il patto per l'export di rilancio del marchio Italia, con particolare riguardo per le imprese del Sud. In questa ottica valorizzare le eccellenze del nostro territorio può determinare un consistente aumento delle opportunità di lavoro". A dirlo è il deputato salernitano del Movimento 5 stelle Nicola Provenza. "Il Movimento 5 stelle ha messo in campo le migliori energie del territorio, costruendo una coalizione, frutto di un lavoro di mediazione, con l'obiettivo di puntare su temi qualificanti quali mobilità sostenibile, transizione ecologica, lavoro, transizione digitale. Immagino una Salerno come punto di riferimento per eccellenze tecnologiche collegate ad un appropriato modello organizzativo della Sanità. Lavoro costantemente, con la passione e la lealtà di sempre, per far emergere le potenzialità della città e fare in modo che diventi un polo attrattivo da un punto di vista scientifico, tecnologico, culturale e turistico, in grado di coniugare la nostra tradizione con la più avanzata tecnologia e favorire una reale prospettiva economica, occupazionale e di benessere diffuso", conclude Provenza. (Ren)