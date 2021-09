Vaccini: De Luca, no vax abbiano coraggio di schierarsi contro sieri per bimbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un’altra considerazione per dimostrarvi a che livello sono questi signori. Potreste essere cialtroni ma coerenti se aveste il coraggio di dire dobbiamo togliere obbligo vaccini ai bambini. In questo momento è obbligatoria la vaccinazione per i bambini di un anno, per il vaccino esavalente. Vi ricordo che i bambini fanno tre dosi in un anno. Poi dopo i quindici mesi fanno altre quattro vaccinazioni. E a cinque anni fanno il richiamo esavalente e a tre anni per gli altri quattro. Vergognatevi. Noi accettiamo di rendere obbligatorio il vaccino per i bambini e poi abbiamo vecchi caproni di sessant’anni o pseudo intellettuali che contestano il green pass. Voi siete un esempio di ipocrisia e incoerenza". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)