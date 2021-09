Napoli: vertici Fd'I a presentazione liste Comunali Afragola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presenza dei vertici di Fratelli d'Italia per presentare la lista alle Comunali di Afragola. Gli onorevoli Francesco Lollobrigida, capogruppo Fdi alla Camera dei Deputati, Andrea Delmastro Delle Vedove, commissario di Fdi in provincia di Napoli e Michele Schiano di Visconti, capogruppo di Fdi alla Regione Campania hanno presentato i candidati della lista di Fratelli d'Italia che sostiene la candidatura alla carica di sindaco di Antonio Pannone". L'annuncio in una nota. "Una presenza forte per testimoniare e rafforzare il concetto che Fratelli d'Italia "ha scelto di competere ad Afragola e non solo, con il proprio simbolo di partito e non nascondersi dietro le liste civiche" ha detto Lollobrigida.(Ren)