Napoli: Maresca denuncia minacce ricevute via social

- "Mi ricordo perfettamente di Rosario Livatino, di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Me ne ricordo come se ne ricordano tutti gli italiani. Tre eroi che hanno dato la vita perché credevano nello Stato, nella Legalità, nella Giustizia. Queste minacce non mi spaventano. Andiamo avanti". Lo ha scritto su Facebook Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli, commentando una minaccia ricevuta via social.(Ren)