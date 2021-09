Napoli: Asl Na 2, parte nuovo tour per vaccini in piazza e scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord ha affermato in una nota: “Stiamo mettendo in campo nuove iniziative per promuovere la vaccinazione tra quanti ancora non vi si sono sottoposti. In collaborazione coi sindaci continuiamo ad andare nelle piazze, dato il buon riscontro che stiamo avendo con queste iniziative. Mentre da questa settimana abbiamo iniziato un tour presso gli Istituti Scolastici superiori del territorio; in quest’occasione, grazie alla generosa collaborazione di un’importante impresa del territorio, regaleremo zainetti o auricolari o quaderni agli studenti che aderiranno alla campagna vaccinale". Quindi ha concluso: "Queste iniziative sono volte a semplificare la scelta vaccinale e favorire la vaccinazione di prossimità.” (Ren)