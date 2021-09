Sardegna: su Blue tongue Regione mette in campo 2,5 milioni di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il problema dei repellenti, ha spiegato che, in assenza di una norma di legge specifica, i tempi tecnici per mettere in piedi un nuovo sistema di aiuto, anche se in regime "de minimis", da parte dell'assessorato dell'Agricoltura per rimborsare i costi agli allevatori - come richiesto da alcune associazioni - sarebbero inadeguati rispetto alla necessaria tempestività. I repellenti, il cui utilizzo facoltativo è previsto nello specifico piano di contrasto all'epizoozia predisposto dalla Sanità, dovrebbero essere acquistati in blocco attraverso un intervento ordinario della Sanità e distribuiti alle aziende tramite i servizi veterinari. Solo in questo modo si raggiungerebbe la necessaria celerità di intervento. Infine, in merito ai fondi necessari per il ristoro dei danni, l'assessore Murgia ha assicurato alle associazioni di poter stanziare le necessarie risorse, a valere su una dotazione di circa 2,5 milioni di euro già presente nel bilancio dell'Assessorato per far fronte ad eventi calamitosi ed epizoozie. Tali risorse saranno quindi rese disponibili quanto prima, attraverso una imminente delibera di Giunta con cui si attiverà un intervento di ristoro dei danni, a cui seguirà la ordinaria procedura di comunicazione dell'aiuto agli uffici dell'Unione europea e la tempestiva pubblicazione dei bandi. (Rsc)