Scuola: Fassina (Leu), no a rigidità fasce orarie entrata, permettere organizzazione in base a esigenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno "grazie alle misure prese contro il Covid 19 si sono determinate le condizioni per tenere in presenza i servizi educativi per l'infanzia e l'attività didattica delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, ma a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 si registrano ovunque sul territorio nazionale pericolosi ritorni al passato con classi super affollate, emblematico il caso dell'Ic 'Giovanni Palombarini' a Casal de' Pazzi a Roma con classi con 29 bambini, e mancanza di personale". Lo afferma il deputato di Leu Stefano Fassina. "Ad aggravare ulteriormente la situazione - prosegue - anche le rigidità dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio che ha previsto, esclusivamente per le scuole secondarie di secondo grado, due fasce orarie per l'ingresso degli studenti: alle 8 per il 60 per cento degli studenti e alle 9:40 per il restante 40 per cento. Questa rigidità - prosegue Fassina - sta creando notevoli problemi sia per quanto riguarda la possibilità delle singole scuole di prevedere orari scaglionati in base alla propria organizzazione tra 8-10 e 8-9:40 ma, soprattutto, perché gli istituti che dovranno attenersi all'orario delle 9:40 avranno delle difficoltà essendo la scuola organizzata su lezioni da 60 minuti e non potendo, quindi, garantire la copertura delle ore successive da parte di un docente impegnato in un'altra classe il cui ingresso è, invece, previsto alle 8. Su questo - conclude - ho presentato insieme al collega Fratoianni un'interrogazione al ministro Bianchi per conoscere quali azioni urgenti intende mettere in atto per ridurre l'affollamento delle classi e per garantire il rispetto dell'autonomia scolastica consentendo a ciascun istituto di definire orari utili al buon inizio dell'anno scolastico, in particolare nella Regione Lazio".(Com)