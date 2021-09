Covid: De Luca, campagna vaccinale rallenta, dimezzati vaccinati in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo registrato un rallentamento significativo nella campagna di vaccinazione. Avevamo ipotizzato 40mila somministrazioni al giorno per arrivare a oltre 1 mln nell’arco di un mese. Purtroppo registriamo il dimezzamento di questo dato. In media 20mila vaccinazioni al giorno. Se vogliamo arrivare all’obiettivo, i tempi si allungano di altri due mesi. Credo di dover ripetere appello a vaccinazione per chi non ha avuto neanche la prima". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)