Green Pass: De Luca, Salvini e Meloni irresponsabili e incoerenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora oggi da parte di questi due politici una posizione totalmente irresponsabile, non si capisce bene cosa propongono. La battaglia contro il Green Pass: premessa, questi due, insieme a molti altri, si sono vaccinati a testimonianza di un livello di personale incoerenza insopportabile. Se sei contrario a vaccini e green pass non vaccinarti. Il signore di Milano si è fatto la seconda dose contento ma si batte contro il green pass in nome della libertà. La dobbiamo difendere per le donne afghane non chi viene chiamato a esibire certificazione. Lo ha conosciuto Liliana Segre, a cui rivolgo saluto per i 91 anni quando è stata portata ad Auschwitz e Birkenau. Quelli sono problemi seri". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)