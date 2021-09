Green Pass: De Luca, imbestialito con Barbero e docenti ipocriti e radical chic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trecento docenti universitari contro green pass, sono imbestialito. Ho sentito tale Barbero che si presenta in tv. Fa questo ragionamento per modo di dire: ‘io sarei anche favorevole a condizione che ilgoverno renda il vaccino obbligatorio’. Fammi capire, tu sei favorevole si o no? Se preferisci obbligo vaccino non devi firmare contro green pass ma appello a obbligo. No maledetto ipocrita che fa il radical chic sulla pelle degli italiani. Continua Barbero ‘lotto contro ipocrisia. Green pass è misura discriminatoria versa la libertà’. Quando abbiamo detto che era obbligatoria la vaccinaizone per personale medico, tu dove stavi? In quel caso andava bene la limitazione della libertà?". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)