Covid: De Luca, donne incinte si vaccinino o rischiano la vita loro e dei bambini

- "In questo momento noi abbiamo quattro donne in gravidanza ricoverate al Policlinico Federico II. Tutte e quattro non vaccinate. Una di queste si è fatto il parto cesareo, dopo due mesi il neonato è morto. Nella famiglia di questa donna, tutti no vax. Così per le altre tre donne. Faccio appello alle donne in gravidanza: dopo tre mesi facciano il vaccino, rischiano vita loro e del bambino che hanno in seno. Poi ognuno è libero di fare le proprie scelte". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)