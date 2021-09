Covid: De Luca, tranquilli per apertura anno scolastico ma più vaccini per studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parte l’anno scolastico a metà settembre. Tranquilli e soddisfatti ma dobbiamo fare uno sforzo in più: mentre per i dipendenti della scuola, docenti e non, siamo assolutamente tranquilli per quanto riguarda studenti 12-19 anni, sui residenti sono 509mila abbiamo percentuale di prime dosi del 60 per cento, cioé 307mila ragazzi. Per quanto riguarda la seconda dose, il 40 per cento. Per le superiori le percentuali sono più alte fino al 70 per cento. Se facciamo sforzo ulteriore noi apriamo anno scolastico con relativa tranquillità e andremo a scuola in presenza tranquilli". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)