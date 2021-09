Covid: De Luca, vaccini e green pass per tutelare deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché occorre esibire green pass sui treni e perché obbligatorio vaccino nelle scuole? Quando vi sono cittadini che sono in cura con terapie contro i tumori, bambini che hanno l’emofilia o leucemie o immunodepressi e non possono farsi il vaccino, se vengono contagiati muoiono. È chiaro perché ci vuole responsabilità? Altro che la libertà di far morire i più deboli non ce l’ha nessuno, razza di cialtroni che non siete altro". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)