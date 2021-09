© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vaccino non garantisce non contagio ma non abbiamo nessun vaccinato morto, in terapia intensiva o con sintomi gravi in Campania e credo in Italia. Nove volte su dieci sei asintomatico e in ogni caso ti salvi la vita. A questo serve". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)