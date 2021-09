© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo un pensiero al lavoratore deceduto in questi giorni nei lavori della Metropolitana a Napoli. Speriamo di non dover contare il numero delle persone morte per dover lavorare". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)