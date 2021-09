Caserta: violenta l'ex moglie in albergo, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbe sequestrato la ex moglie in una stanza d’albergo la compagna. E prima ancora l’avrebbe sottoposta a maltrattamenti fisici e psichici che hanno indotto la vittima a denunciarlo una prima volta. È finito in manette a Marcianise un 37enne del posto. L’uomo sarebbe stato protagonista di una lunga serie di aggressioni e maltrattamenti ai danni della donna. Che una prima volta l’ha denunciato salvo poi ripensarci ritirando la querela. Un atto che non ha fatto cambiare granché la situazione inducendo la signora a ripresentare le sue denunce dopo una nuova serie di violenze subite. In particolare, il 37enne avrebbe chiuso in stanza d’albergo la donna costringendola a subire ripetute violenze sessuali. (Ren)