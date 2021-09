Napoli: Rispoli (Fd’I), bipiani Ponticelli, dalla sinistra solo demagogia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Rispoli "la delibera approvata il 13/08 scorso è un mero atto di indirizzo politico che non vincolerà in alcun modo la futura amministrazione comunale e che non serve a risolvere il disagio abitativo dei 104 nuclei familiari ancora presenti in questo complesso edilizio”. “La sinistra - conclude Rispoli-, così come emblematicamente dimostra questa vicenda, le politiche per il diritto alla casa e alla qualità dell'abitare sono meramente un tema da campagna elettorale, e 25 anni sono trascorsi inutilmente senza riuscire a mettere in sicurezza queste famiglie". (Ren)