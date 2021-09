Piemonte: Regione, 21 milioni per chi non riesce a pagare l'affitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha approvato ieri una delibera per la ripartizione dei fondi destinati ai Comuni piemontesi al fine di sostenere i più fragili nel pagamento del canone di affitto privato. Lo scorso anno a fare richiesta erano stati 12 mila famiglie. Si tratta di circa 21 milioni: 16 (16.293.389,78 di euro per l’esattezza) provenienti dal Fondo sostegno locazione risorse e quasi 5 (4.792.139,40) dai risarcimenti per cosiddetta morosità incolpevole, ovvero quella derivata dai debiti di inquilini di case popolari che vorrebbero pagare il loro affitto ma che non sono più in grado di assolvere al proprio impegno. Il fondo era stato congelato per 5 anni e riattivato soltanto nel 2020. In totale, sommando le due voci, la cifra a disposizione ammonta a 21.085.529,18 euro. La Regione ha poi individuato una rete di 73 Comuni capofila, ognuno dei quali aprirà il bando, valido per il rispettivo ambito territoriale, e lo terrà aperto per un periodo di almeno 30 giorni, nell’arco temporale dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021. Non solo: Piazza Castello, con la delibera approvata ieri, consente ai Comuni di utilizzare le risorse residue del 2019 e del 2020 eventualmente non spese. (segue) (Rpi)