Piemonte: Regione, 21 milioni per chi non riesce a pagare l'affitto (2)

- Possono accedere ai contributi i nuclei famigliari residenti in Piemonte in possesso di cittadinanza italiana o di un altro Stato, muniti ovviamente del permesso di soggiorno valido. La residenza, poi, deve essere nell’alloggio affittato per il quale si richiede il sussidio, il contratto regolarmente registrato e il canone di locazione non deve superare i 6mila euro l’anno. Per quanto riguarda i limiti sono state stabilite due fasce: la prima riguarda le persone con un reddito complessivo inferiore a 13.405,08 euro, rispetto al quale l’incidenza dell’affitto risulti superiore al 14 per cento, e una seconda, nella quale il valore del reddito deve essere inferiore a 21.201,19 con una percentuale dell’affitto non superiore al 24 per cento. I contributi verranno assegnati seguendo un principio di gradualità, privilegiando, ovviamente, le fasce più deboli. L’assessore regionale al Welfare, con delega alla Casa, ha espresso soddisfazione per quanto fatto approvare in giunta, in quanto ritiene fondamentale combattere le «nuove povertà» con atti concreti e contributi in grado di sostenere le famiglie piemontesi, in particolare quelle più in difficoltà in questo delicatissimo momento, in cui si iniziano a percepire i gravi danni causati all’economia - e di conseguenza, all’occupazione - dalla pandemia da nuovo coronavirus. L’assessore ha anche ricordato che, parallelamente - per quanto riguarda il capitolo dell’edilizia residenziale pubblica - prosegue il lavoro in stretta sinergia con le tre Atc piemontesi per arrivare all’obiettivo di ristrutturare gli alloggi che al momento non sono assegnabili e garantire - a tutti coloro che ne hanno diritto - una casa dignitosa, che rappresenta la base del nucleo famigliare e, di conseguenza, della società. (Rpi)