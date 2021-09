Rifiuti: Manfredi, creare impianti di compostaggio per ridurre costi smaltimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la Fit Cisl Campania abbiamo affrontato due grandi temi per la città: i trasporti e i rifiuti. Sul primo abbiamo un obiettivo prioritario: mettere in sicurezza le aziende. Solo con più risorse e personale qualificato saremo in grado di garantire un servizio efficiente ai napoletani. Sui rifiuti dobbiamo necessariamente lasciarci alle spalle il passato. Napoli non può e non deve tornare indietro. Dobbiamo diventare autosufficienti creando gli impianti di compostaggio, riducendo così i costi dello smaltimento". Lo ha dichiarato il candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. (Ren)