Vaccino: Borghi (Pd), solidarietà a Zaia per minacce no-vax

- "Vicinanza e solidarietà totale a Luca Zaia per minacce che non devono assolutamente essere sottovalutate. L'operazione condotta ieri dalle Forze dell'ordine, che ha portato all'arresto di un gruppo di no-vax, dimostra l'esistenza di un pericolo reale da contrastare in maniera decisa e senza indugi. Stupisce, dopo quanto visto che ci siano ancora forze politiche, esponenti dello stesso partito di Zaia, che concedono sponda alle tesi anti vacciniste. Una sponda che sembra dare ogni giorno maggior forza a posizioni surreali e a persone realmente pericolose. La destra abbandoni le ambiguità, soprattutto la Lega che è o dovrebbe essere una componente di governo". Lo afferma in una nota Enrico Borghi, responsabile Politiche per la sicurezza nella segreteria del Pd.(Com)