Green pass: De Luca, sconcertanti le posizioni di alcuni sindacati

- "Tra le cose sconcertanti le posizioni di alcuni sindacati. Si nascondono dietro il dito: deve decidere il governo. Ma come, tutti quelli che hanno chiesto per anni la partecipazione, essere chiamati a decidere, oggi sono tutti contro? E non siete più interessati a fermare il contagio? Tu hai la possibilità di farti il vaccino gratis, non lo fai e vuoi il tampone dallo Stato? Livello di demenzialità pura. In emergenza, il parassitismo, i privilegi e le anomalie vengono a galla. No a corporativismi e irresponsabilità. Pseudo intellettuali leggano prolusione di Francesco De Sanctis che spiega doveri intellettuali e essere responsabili". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)