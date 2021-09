Salerno: domani il sottosegretario Sileri per candidati amministrative M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani alle ore 17:30 al Gran Caffè Moka, corso Vittorio Emanuele 108 a Salerno il sottosegretario di Stato alla Salute Pierpaolo Sileri, già viceministro del governo Conte, sarà a Salerno per aggiornarci sull'emergenza sanitaria. Lo annunciano in una nota congiunta i parlamentari salernitani Angelo Tofalo, Andrea Cioffi e Nicola Provenza. Presenti anche i candidati della lista del Movimento 5 Stelle alle prossime amministrative del 3 e 4 ottobre, e la candidata sindaca della coalizione Elisabetta Barone. Un momento importante anche per fare il punto della situazione sui disastri della sanità campana che si riflettono quotidianamente sulla qualità della vita dei cittadini salernitani". L'annuncio in una nota.(Ren)