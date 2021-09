Sardegna: su Blue tongue Regione mette in campo 2,5 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sono 18.970 i capi ovini infettati e altri 1.394 quelli morti. E' il bilancio, aggiornato a oggi dell'epidemia di Blue tongue che sta creando gravi danni a carico degli allevatori del comparto regionale, con numerosi focolai, concentrati soprattutto nel Nuorese e nell'Oristanese. Delle strategie da adottare hanno discusso l'assessore regionale all'Agricoltura, Gabriella Murgia e le associazioni di categorie che hanno rappresentato all'assessore l'esigenza di accelerare la campagna di vaccinazione, anche attraverso la risoluzione delle problematiche legate alla carenza di personale veterinario presso le Asl. I rappresentanti degli allevatori hanno inoltre sottolineato la necessità di mettere tempestivamente a disposizione delle aziende i prodotti repellenti più efficaci nei confronti degli insetti vettori della malattia. Per far fronte ai danni subiti dagli allevamenti ovini, le associazioni richiedono infine all'assessorato di poter rendere disponibili risorse finanziare adeguate per ristorare le perdite di reddito dovute alla epizoozia.