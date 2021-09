Sardegna: su Blue tongue Regione mette in campo 2,5 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora Murgia ha ricordato che la competenza per la vaccinazione degli animali infetti da epizoozie è in capo ai Servizi veterinari delle Asl e, a tal fine, sta richiedendo l'attivazione di un tavolo urgente con l'assessorato della Sanità, al fine di avviare una massiccia e tempestiva campagna di vaccinazione. Riguardo alle carenze di personale veterinario presso le Asl e alla richiesta, pervenuta da alcune associazioni di categoria, di poter utilizzare per le vaccinazioni i veterinari di Laore (ex Ara), l'assessore ha fatto presente che ciò implicherebbe distogliere questo personale dalle attività obbligatorie di assistenza tecnica collegate con la misura Psr per il benessere animale, con conseguente perdita dei finanziamenti per gli allevatori che beneficiano di tali fondi. (segue) (Rsc)