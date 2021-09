© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, esprime "solidarietà al collega e amico Luca Zaia per le minacce ricevute da parte di alcuni no-vax. Un’escalation di violenza - continua su Twitter - che non può andare avanti. Questo clima di odio non fa bene al Paese, non ci aiuta a superare un momento così difficile e tornare finalmente alla normalità". (Rin)