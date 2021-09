© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dati Covid, siamo arrivati a 4 mln di somministrazioni per la prima dose e circa 3,5 mln per la seconda dose quindi immunizzati. Per stare tranquilli dovremo arrivare a 5 mln di immunizzati con seconda dose". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)