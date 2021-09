Covid: De Luca, non era questione di libertà anche obbligo vaccino a personale ospedali?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando non c’era il vaccino e in tanta parte d’Italia si sono chiusi i reparti ordinari allungando tempi per operazioni neurologici, oncologici e cardiologici, quando è stato tolto il diritto alla salute a chi aveva il tumore, allora non vi siete accorti che abbiamo tolto libertà di cura? Cialtroni. La libertà in un Paese serio cammina con la responsabilità. Non esiste perfino sul piano concettuale e filosofico, la libertà senza limiti è il nulla. Ha limiti". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)