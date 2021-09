Covid: De Luca, variante Delta ha complicato problemi ma Campania regge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo muoverci perché come è noto già la variante Delta ha complicato i problemi. Se continuiamo a perdere tempo rischiamo di dover fare i conti con altre varianti che allungheranno tempi per immunizzazione. Noi nonostante rallentamento registriamo in Campania una tenuta soddisfacente, non registriamo incrementi di ricoveri e manteniamo molto bassa occupazione delle terapie intensive. Se manteniamo questi dati credo che possiamo guardare con serenità al futuro. Ma ciò non ci libera dall’obbligo di vaccinarci tutti". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)