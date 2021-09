Vaccini: De Luca, darò esempio pronto a fare terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho qualche motivo anche di arrabbiatura. Tutti quanti prima di farci il vaccino abbiamo pensato, qualche mese fa c’era la giustificazione: Pfizer non aveva autorizzazione definitiva, oggi c’è. Ci stanno adoperando come cavie, cialtroni: cinque miliardi di vaccinati e non è successo niente. Qualunque farmaco può avere effetti collaterali, non vuol dire assolutamente niente. Per quello che mi riguarda l’ho fatto prima, quando il 27 dicembre per sapere che c’era sott’acqua questa realtà subendo anche polemiche idiote. Per quanto mi riguarda mi faccio la terza, la quarta, la quinta dose. Cominceremo a fare le terze dosi nelle Rsa, agli anziani e più fragili. Darò l’esempio come sempre. Nessun timore". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)