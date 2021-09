Napoli: Asl Na 2, parte nuovo tour per vaccini in piazza e scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parte oggi un nuovo tour nelle piazze e nelle scuole dell’Asl Napoli 2 Nord per portare il vaccino contro il Covid nei luoghi di vita dei cittadini". Lo ha affermato l'Asl in una nota: "Fino al prossimo martedì, i camper dell’Asl Napoli 2 Nord faranno tappa dalle ore 16 alle ore 23 nelle piazze di Casandrino, Casalnuovo, Frattamaggiore, domenica 12 settembre nella villa comunale". E dunque: "Da lunedì, invece, continuerà il tour dei camper negli Istituti Scolastici dalle ore 9 alle ore 18 di Bacoli, lunedì 13 settembre, Liceo Seneca, Villaricca, e Sant’Antimo. Potranno accedere alla vaccinazione tutti i cittadini residenti sul territorio dell’ASL Napoli 2 Nord in età superiore ai 12 anni. Non occorrerà alcuna prenotazione. Nei prossimi giorni saranno comunicate nuove tappe del tour presso scuole di altri Comuni del territorio". (segue) (Ren)