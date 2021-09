Roma: lunedì accordo palazzo Chigi-Carabinieri su parco Villa Pamphilj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 13 settembre, alle 10:00, il presidente Roberto Chieppa, segretario generale della presidenza del Consiglio, e il generale Teo Luzi, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, sottoscriveranno un accordo di collaborazione per la valorizzazione dei temi della biodiversità, della tutela del paesaggio e dell'ecosistema, dell’educazione e della formazione ambientale dei giovani nell’ambito del parco storico di Villa Pamphilj, sede di rappresentanza della presidenza del Consiglio dei ministri. Lo si legge sul sito web della presidenza del Consiglio che precisa come seguirà una visita guidata al giardino segreto organizzata dal personale della presidenza del Consiglio dei ministri e dai militari del comando Carabinieri per la Tutela della biodiveristà e dei parchi. (Rin)