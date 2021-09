Napoli: Rispoli (Fd’I), bipiani Ponticelli, dalla sinistra solo demagogia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una presa in giro per 104 famiglie che abitano nei bipiani a Ponticelli". E' quanto afferma Luigi Rispoli, ex presidente del Consiglio Provinciale e candidato al Consiglio Comunale di Napoli nella lista di Fratelli d'Italia. "Dal 1997 -ha proseguito l'esponente del partito di Giorgia Meloni- 104 famiglie che ancora vivono nel complesso dei bipiani a Ponticelli, in Via Isidoro Fuortes, attendono di poter essere trasferiti in nuovi alloggi che negli anni il Comune di Napoli si è più volte impegnato a trovare per garantire una definitiva sistemazione abitativa a queste persone. Eppure la presenza di amianto contenuta negli alloggi dei bipiani avrebbe dovuto spingere le amministrazioni di sinistra che hanno guidato negli anni la città, ad intervenire urgentemente anche e soprattutto a tutela della salute pubblica", sottolinea Rispoli. (segue) (Ren)