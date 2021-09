Napoli: Laboccetta, caduta di stile di Maresca su Cesaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io non so se la famiglia Cesaro sostiene Manfredi alle comunali. E poco mi interessa. So soltanto che sul tema della privazione della liberta' e sugli abusi in materia di custodia cautelare bisogna essere molto ma molto cauti. Non mi e' piaciuta la dichiarazione sul punto del candidato Maresca. Pesante caduta di stile. Maresca non ha capito che e' il candidato anche di un partito garantista, Forza Italia, e della Lega salviniana che non credo votera' in Senato sul caso Cesaro per concedere gli arresti richiesti dalla Procura di Napoli”. Lo ha dichiarato Amedeo Laboccetta, già deputato del Pdl di Napoli, presidente di Polo Sud. (Ren)