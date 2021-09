Napoli 2021: D'Angelo, domani presentazione lista "Napoli solidale" con Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo creato un laboratorio politico in cui si confrontano comunità e partiti che mira a elaborare un nuovo modello di governo che, senza subalternità tra le diverse anime coinvolte, rafforzi il dialogo tra il civismo e i soggetti politici fino a incidere sui processi governativi anche in una dimensione nazionale" Lo afferma Sergio D'Angelo, capolista di "Napoli Solidale, Sinistra socialista civica ecologista", la lista che sarà presentata domani alle 11 nella sala I re di Napoli alla presenza del candidato sindaco Gaetano Manfredi. La conferenza stampa sarà l'occasione per illustrare il programma della lista che è stata formata con la collaborazione tra la Rete civica, Articolo uno, Sinistra italiana, Partito socialista italiano e l'apertura ad altre associazioni territoriali del mondo sociale, progressista ed ecologista. "Occorre - ha specificato D'Angelo - iniziare un cammino a sinistra affinché i nostri territori possano contribuire a declinare in chiave propositiva, nella dimensione Sud Italia, gli obiettivi di sviluppo su cui sarà chiamato ad operare il prossimo governo locale della città di Napoli e della sua Area metropolitana". Alla conferenza stampa, oltre Sergio D'Angelo, saranno presenti i responsabili delle forze politiche che hanno promosso la lista unitaria, le candidate e i candidati al Consiglio comunale e nelle dieci Municipalità fa sapere una nota. (Ren)