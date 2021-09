Borghi: Franceschini, correre su Pnrr ma no finanziamenti a pioggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul miliardo per i borghi del Pnrr bisogna correre ma no ai finanziamenti a pioggia. Dobbiamo indicare una strada, servono modelli e prototipi che dimostrino che se si interviene concretamente su un piccolo borgo lo si può ripopolare costruendogli una vocazione. Se questo strumento funziona poi verrà copiato aggiungendo le risorse private a quelle già messe dallo Stato. L'investimento sui borghi oggi non è più un'esigenza per chi ci vive ma un'occasione economica per il Paese". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo alla conferenza "Borghi, comunità e territori. Legge 158/17 e Pnrr per un'Italia che fa l'Italia" organizzato dalla Fondazione Symbola nell'ambito del Festival della Soft Economy. (segue) (Rin)