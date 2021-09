Borghi: Franceschini, correre su Pnrr ma no finanziamenti a pioggia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non servono finanziamenti a pioggia - ha proseguito Franceschini - serve invece un'inversione di tendenza per far rinascere i borghi. Stiamo lavorando con le Regioni e l'Anci affinché si possano individuare dei siti, con determinate caratteristiche - borghi piccolissimi, quasi del tutto disabitati - a cui attribuire una vocazione prevalente su cui lo Stato possa impiegare le risorse per interventi sul patrimonio pubblico e privato. Per vocazione intendo quella turistica con un hotel diffuso, ma anche quella della formazione con un ente di ricerca di un'università o quella sanitaria come potrebbe essere una residenza sanitaria per anziani. Se funziona e si vede che un borgo condannato a crollare viene ripopolato e se la gente trova lavoro, quel borgo può diventare un modello". (segue) (Rin)