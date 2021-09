Afghanistan: Biffoni (Anci), Comuni in prima linea su accoglienza, ma ampliare Sai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata una scelta politica ed umana condivisa e convinta - ha proseguito Biffoni -. Presupposto di tale collaborazione è sempre stato che l’accoglienza avvenga nell’ambito del Sistema Sai, per le ragioni ormai note e unanimemente condivise. E abbiamo infatti messo immediatamente a disposizione alcune centinaia di posti già disponibili della rete ma, come più volte ribadito, indicando come assolutamente necessario ed utile aumentare i posti del Sistema. L’attivazione di posti fuori dal Sai può essere una soluzione temporanea da ricondurre quanto prima a ordinarietà. Le accoglienze diverse dal Sai comportano costi che prima o poi ricadono sui Comuni e sulle comunità". La commissione Immigrazione di oggi ha preso atto che, nonostante la disponibilità dimostrata da subito dal ministero dell’Interno, con cui le interlocuzioni sono state continue, "non abbiamo ancora ricevuto - ha chiarito Biffoni - alcuna puntuale indicazione, né certezza, circa l’avvio dei necessari percorsi per l’ampliamento della rete, che appare incomprensibilmente bloccato per mancanza di copertura finanziaria". (segue) (Com)